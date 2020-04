Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a se adreseaza britanicilor cu ocazia marcarii a 75 de ani de la capitularea Germaniei naziste la 8 mai 1945 - in cea de a doua alocutiune pe care o sustine in timpul pandemiei noului coronavirus -, a anuntat miercuri Guvernul britanic, relateaza AFP.

- BRUXELLES, 23 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Anunțul privind aceasta creștere a datoriei cu 15 la suta din PIB a fot facut de ministerul de Finanțe de la Berlin. © AP Photo / DPA / Thomas FreyAvioane cu muncitori romani vor pleca aproape zilnic spre Germania pana pe 17 mai”Politica fiscala…

- Producatorul german de echipament sportiv Adidas va fi ajutat de guvernul Germaniei in perioada pandemiei de coronavirus. Trei miliarde de euro va primi compania de echipament, unul dintre sponsorii cluburilor...

- Cu ocazia zilei de 03 Aprilie – Ziua Jandarmeriei Romane, pentru rezultate foarte bune obtinute in activitatea profesionala precum si pentru modul exemplar de executare a misiunilor, au fost avansați in grad inaintea expirarii stagiului minim, 3 ofițeri și 11 subofițeri. Totodata au fost acordate recompense…

- Rareș Bogdan: „Lucrurile sunt clare. Guvernul prefera sa nu anunțe inainte de a vedea impactul și de a discuta cu bancile. Guvernul a stat de vorba cu bancile și cu BNR. Trei milioane de romani sunt angajați la companiile romanești private, iar 1.5 milioane lucreaza la multinaționale, iar 1.3 milioane…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…

- Discreta in ultimul timp, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost nevoita sa iasa din nou in fata si sa gestioneaza dosarul Covid-19. Dupa criza financiara si apoi cea a migrantilor, aceasta este a treia sa provocare majora de cand conduce ce mai mare economie a Europei. Guvernul condus de ea a…