Stiri pe aceeasi tema

- Pentru manifestarile cu ocazia Jubileului de platina, Regina Elisabeta a II-a a ales tot o creație vestimentara a Angelei Kelly, cea care ii alege de peste doua decenii ani ținutele monarhului care sarbatorește 96 de ani, din care 70 de domnie.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis felicitari monarhului britanic, Regina Elisabeta a II-a, cu ocazi aniversarii sale si a celebrarii Jubileului de Platina. Sefuls statului a subliniat in mesajul sau ca este convins ca Parteneriatul Strategic dintre statul nostru si Regatul Unit al Marii Britanii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a declarat „inspirata” de dovezile de apreciere si bunavointa pe care le-a primit de-a lungul domniei sale, intr-un mesaj adresat tarii cu ocazia sarbatoririi Jubileului sau de Platina. Festivitatile care marcheaza al 70-lea an de domnie incep oficial azi,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost fotografiata, marți, pe aeroportul din Aberdeen, cand se intoarcea la Londra pentru sarbatorirea Jubileului de Platina, din aceasta saptamana, relateaza Sky news.

- Inca o data, Regina Elisabeta a II-a a alimentat ingrijorarile cu privire la starea sa de sanatate. Caci in toiul pregatirilor pentru serbarea Jubileului de Platina, a absentat de la Discursul Tronului.

- Palatul Buckingham a pus capat lunilor de speculații cu privire la prezența in balconul regal a ducelui și ducesei de Sussex, care s-au retras din viața regala in 2020, sau pe prințul Andrew, in timpul weekendului Jubileului de Platina.

- Regina Elisabeta a Marii Britanii va fi onorata cu o papușa Barbie cu chipul ei, pentru a marca Jubileul de Platina din acest an, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Regina Elisabeta se deplaseaza in scaun cu rotile și iși anuleaza intalnirile pentru ca este „mandra” și „nu vrea sa fie vazuta” chinuindu-se, a declarat actorul Christopher Biggins. „Este atat de trist și sper ca va putea ajunge la celebrarea aniversarii sale. Am auzit ca motivul pentru care nu mai…