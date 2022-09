Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Milioane de britanici sunt in doliu, dupa ce s-a stins din viața suverana care a condus Regatul Unit timp de 70 de ani, fiind cel mai longeviv monarh din istorie.

- Regina Marii Britanii vorbea la un moment dat, in cadrul unui interviu, despre gradinarit, unul dintre hobby-urile sale preferate! Astfel, Majestatea Sa vorbea despre despre „plantele care au fost o sursa de placere” de-a lungul vieții sale, dupa cum precizeaza express.co.uk. Majestatea Sa adora sa…

- Castelul Balmoral din Scoția are o istorie indelungata și este cunoscut drept casa de vacanța a Reginei Elisabeta a II-a, iar, recent, proprietatea in care și-a gasit sfarșitul Majestatea Sa. Se pare ca prima reședința a fost construita la Balmoral in 1390, dar nu a intrat in mainile familiei regale…

- Actorul Daniel Craig, care l-a interpretat pe James Bond, celebrul agent secret aflat in slujba Majestatii Sale, a afirmat ca regina Elisabeta a II-a lasa in urma o „mostenire fara egal si i se va simti lipsa”, transmite News.ro. Actorul Daniel Craig, care l-a interpretat pe James Bond, celebrul agent…

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Balmoral, dupa ce medicii au devenit ingrijorați pentru sanatatea ei, anunța Palatul Buckingham, potrivit BBC. „In urma unei evaluari suplimentare in aceasta dimineața, medicii reginei sunt ingrijorați pentru starea de sanatate a Majestații…

- Cei care poarta numele Sfintei Maria isi serbeaza onomastica pe 15 august 2022.In fiecare an, pe 15 august, crestin ortodocsii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria. In acest an, Adormirea Maicii Domnului a picat luni. Transmite sarbatoritilor de Sfanta Maria cele mai frumoase ganduri…

- Regina Elisabeta s-a tuns dupa Jubileul de Platina și și-a schimbat look-ul. Cele mai noi fotografii cu Majestatea Sa arata ca aceasta are parul mult mai scurt. Imaginile au fost realizate in incinta Castelului Windsor, iar dezvaluirile au fost facute de coafeza sa.

- Elena Udrea este in inchisoare, dupa acuzațiile care i-au fost aduse in dosarul Gala Bute. In cursul zilei de ieri, fostul ministru a transmis primul mesaj din penitenciar. Iata cum reușește sa posteze pe rețelele de socializare din spatele gratiilor.