Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a nu a mai participat, in urma cu o saptamana, la o ceremonie religioasa oficiata la catedrala Saint Paul din cauza unei "indispoziții". Acum insa, o sursa apropiata...

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters. Intrarea in vigoare…

- RUSIA 2018. Faraonii au fost rapuși cu un minut inaintea finalului partidei cu Cavani și compania. Uruguay a trecut de Egipt, scor 1-0, printr-un gol marcat in minutul 89 de Jose Maria Gimenez. In ciuda faptului ca toți fanii fotbalului așteptau o confruntare spectaculoasa intre perechea Suarez – Cavani…

- Aproape 90 % dintre germani vor accelerarea expulzarilor de migranti cu situatia in neregula, indica un sondaj publicat vineri, relateaza AFP, citata de Agerpres. Presedintele Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), Wolfgang Schaeuble, fost ministru si personalitate respectata…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va achizitiona tehnologie avansata de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor, dupa ce Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare in acest sens, informeaza Agerpres.…

- “Romania mi-a fost casa timp de patru ani”, a spus ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, recitand si versuri din “Doina” lui Vasile Alecsandri, la receptia care a marcat ziua reginei Elisabeta a II-a si finalul mandatului sau la Bucuresti, informeaza News.ro. Paul Brummell a subliniat…

- O profesie deosebit de importanta in sistemul de sanatate risca sa ajunga in derizoriu din cauza unui proiect de lege care modifica statutul și salarizarea acesteia. Biochimia in medicina este, dupa cum se știe, foarte importanta in tratarea unor afecțiuni pentru ca ofera cunoștințele necesare ințelegerii…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, potrivit Agerpres.…