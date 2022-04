Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 96 de ani, s-a simtit „epuizata” dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19 in februarie, a dezvaluit suverana in cursul unei videoconferinte in care a vorbit cu ingrijitori britanici mobilizati in timpul pandemiei, noteaza AFP, potrivit Agerpres . Virusul…

- Care este parerea Reginei Elisabeta a II-a despre Kate Middleton? Mulți oameni vor sa afle din ce in ce mai multe detalii din interiorul Familiei Regale a Marii Britanii. Ce crede monarhul despre soția nepotului sau? „Kate Middleton are calitati care-i lipseau Printesei Diana”, susține un expert regal.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se simte mai bine si a acordat doua audiente in format virtual, marti, la mai mult de o saptamana dupa ce a fost testata pozitiv cu noul coronavirus.

- Palatul Buckingham a anunțat duminica dupa-amiaza ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost testata pozitiv cu Covid-19. Veștile sunt insa imbucuratoare pentru suverana, care in aprilie va implini 96 de ani. Mama Prințului Charles are simptome ușoare ale bolii, iar potrivit unor oficiali de…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este activa și indeplinește „sarcini ușoare” la Castelul Windsor, in ciuda faptului ca a fost testata pozitiv cu COVID, scrie BBC, citand oficiali de la palat.

- O noutate care totuși a strabatut agenda cu privire la un eventual razboi rus-ucrainean a ocupat un loc de frunte în fluxul știrilior internaționale. Regina Elisabeta a II-a a fost testata pozitiv pentru COVID-19 și are simptome ușoare ale bolii, relateaza MOLDPRES. Regina, în…

- Regina Elisabeta a II-a a revenit luni la Castelul Windsor din vestul Londrei si isi va relua activitatile obisnuite dupa ce a sarbatorit intr-un cadru privat implinirea a 70 de ani de cand a urcat pe tronul Marii Britanii, informeaza AFP.

- Regina Elisabeta a II-a sarbatorește duminica, 6 februarie, 70 de ani pe tronul Marii Britanii și, pentru aceasta etapa istorica, a rezervat o surpriza supușilor sai, exprimandu-și dorința ca soția prințului Charles, Camilla, sa devina regina consoarta, cand acesta va deveni rege. Intr-un mesaj scris…