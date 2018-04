Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry al Marii Britanii, care a fost numit de catre Regina Elisabeta a II-a, ambasador al tineretului pentru Commonwealth, a declarat ca este recunoscator pentru logodnica sa care il va ajuta sa iși indeplineasca noile atribuții. „In noul meu rol voi depune toate eforturile pentru a o sprijini…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a numit pe printul Harry ambasador al tineretului pentru Commonwealth, rol in care va avea posibilitatea sa-i incurajeze pe tinerii din majoritatea fostelor colonii britanice sa faca fata provocarilor cu care se confrunta generatia lor, relateaza Reuters.…

- Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry in luna mai. Potrivit Daily Mail, ceremonia a durat 45 de minute si a avut loc la Capela Regala marti seara, in prezenta printului Harry, departe de ochii presei si ai marelui public.Meghan Markle…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…