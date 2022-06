Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a se resimte dupa ceremoniile la care a participat joi și nu va lua parte vineri la slujba religioasa din seria evenimentelor care ii celebreaza Jubileul de Platina - cei 70 de ani de domnie, a anunțat joi seara Palatul Buckingham.

- Regina Elisabeta a II-a nu va participa vineri la slujba de mulțumire de la St Paul's, dupa ce joi a avut un "disconfort" in timpul festivitaților Jubileului, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Regina Elisabeta a II-a nu va participa anul acesta la petrecerile din gradina si va fi reprezentata de alti membri ai Familiei Regale, a anuntat Palatul Buckingham. Palatul Buckingham a adaugat, conform Sky News, ca „detaliile privind participarea vor fi anuntate in timp util”. Regina s-a confruntat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va participa anul acesta la petrecerile anuale din gradina și va fi reprezentata de alți membri ai Familiei Regale, a anunțat Palatul Buckingham. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regina a lipsit si de la slujba din Joia Mare, tot pentru prima data din anul 1970. In ultima vreme, suverana și-a redus aparițiile publice.Surse apropiate casei regale spun ca Regina, in varsta de 95 de ani, este sanatoasa insa are probleme de mobilitate si a delegat alți membri ai familiei sa apara…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care s-a retras in ultimele luni de la mai multe evenimente publice din cauza problemelor de mobilitate, nu va fi prezenta la serviciul religios din ziua de Paste de la Windsor, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian . Anunțul vine dupa ce suverana…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii spera sa participe saptamana viitoare la o slujba religioasa in memoria raposatului sau sot, printul Philip, a declarat joi o sursa de la Palatul Buckingham, dupa ce monarhul in varsta de 95 de ani a anulat o aparitie publica mai devreme in aceasta luna, informeaza…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va participa luni la Ziua Commonwealth-ului, a anuntat Palatul Buckingham. Aceasta ar fi fost prima aparitie publica a monarhului in varsta de 95 de ani de cand medicii i-au recomandat odihna, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…