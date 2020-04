Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 martie Joshua a participat la ceremonia religioasa de la Catedrala Westminster, prilejuita de Ziua Commonwealth-ului, potrivit L'Equipe. La eveniment au fost prezenti si regina Elizabeth a II-a, printul Charles si alti membri ai familiei regale, precum si vedete din sport. "Anthony…

- Palatul Buckingham a anuntat miercuri ca regina Elisabeta a II-a este intr-o stare de sanatate buna, la doar cateva zeci de minute dupa aparitia publica a informatiei potrivit careia prințul Charles, fiul sau cel mare, a fost pozitiv cu coronavirus. Citeste si Printul Charles, 71 de ani, a…

- Printul William, in locul Reginei? Se intoare Harry in familia regala? In plina pandemie de Coronavirus, Regina Elisabeta (93 de ani) si Printul Philip (98 de ani) au parasit Palatul Buckingham. Acestia vor sta, in urmatoarea perioada, in izolare la Castelul Windsor. Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a parasit Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor in contextul extinderii tot mai rapide a noului coronavirus, le-a cerut joi britanicilor sa faca eforturi "de o importanta vitala" in aceasta perioada de "mare incertitudine si ingrijorare",…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost evacuata preventiv din Palatul Buckingham, situat in centrul Londrei, si transferata la Castelul Windsor pentru a evita contactul cu prea multe persoane din exterior, relateaza online ziarul spaniol ABC.La 93 de ani, regina pare sa aiba o sanatate…

