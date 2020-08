Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a eliminat de pe site-ul oficial al familiei regale britanice pe printul Andrew si pe ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, informeaza Agerpres.

- Pe site-ul Windsor nu mai apar conturile de pe paginile de socializare ale prințului Harry si Meghan Markle. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a decis sa-i elimine pe printul Andrew si pe ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, de pe site-ul familei regale. Regina Elisabeta a II-a a…

- Noi fotografii cu printul George al Marii Britanii, al treilea in ordinea succesiunii la tron dupa bunicul sau, printul Charles, si tatal, printul William, au fost date publicitatii marti seara, cu o zi inaintea aniversarii sale de 7 ani.

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis, relateaza DPA. "Dupa cum am vazut cu totii in ultima saptamana, ce se intampla in tara…