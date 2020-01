Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și soția lui, Meghan, nu vor mai folosi titulatura "Alteta sa regala" și nu vor mai primi fonduri din surse guvernamentale, a anunțat Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei Elisabeth a II-a, potrivit BBC si Mediafax.Ducele și ducesa de Sussex au anunțat și ca intenționeaza…

- Printul Harry prezideaza joi, la Londra, tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala a Ligii de rugby, prima sa aparitie publica la o saptamana dupa anuntul retragerii impreuna cu sotia sa Meghan din prim-planul familiei regale, conform AFP, potrivit news.ro.Toate privirile vor fi indreptate catre…

- Anunțul ducilor de Sussex ca renunța la indatoririle regale a creat o situație fara precedent la Palatul Buckingham și a determinat-o pe regina sa convoace o reuniune de urgența. Intregul aparat de comunicare al familiei regale face eforturi sa minimizeze criza, iar William și Harry, despre care se…

- Decizia luata de Prințul Harry și de Meghan Markle de a se indeparta de familia regala și de a fi independenți financiar continua sa faca valva in Marea Britanie. Mai mult de atat, Prințul Harry ar urma sa-i dea explicații fața-n fața Reginei Elisabeta a II-a, in timp ce Meghan Markle ar putea sa intervina…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…

- Potrivit informațiilor aparute, Harry incearca din rasputeri sa o convinga pe Meghan sa revina la sentimente mai bune, in caz contrar existand riscul de a se ajunge la divorț. „Prințul Harry baga divorț de Meghan Markle va continua sa iși amane intoarcerea in Familia Regala”, este mesajul care a…