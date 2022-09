Stiri pe aceeasi tema

Parlamentari de rang inalt din Marea Britanie au inceput procesul de juramant de credinta fata de noul rege, Carol al III-lea, informeaza PA Media/dpa, potrivit Agerpres.

Palatul Buckingam a anunțat, joi, ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins la varsta de 96 de ani. Regina a fost apropiata de lumea sportului, fiind o susținatoare a echipelor de fotbal West Ham United și Arsenal. Regina Elisabeta a II-a i-a felicitat intotdeauna pe sportivii britanici care au reușit sa…

Premierul Liz Truss a fost informata de decesul Reginei Elisabeta a II-a la ora 16.30 (ora 18.30 la București), a declarat purtatorul de cuvant oficial al premierului, potrivit The Guardian.

Familia Regala a Marii Britanii a anunțat joi seara, pe canalele oficiale de social media, ca Regina Elisabeta a II-a „a murit liniștita la Balmoral in aceasta dupa-amiaza".

In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

Liz Truss a devenit oficial astazi noul Prim-Ministru al Regatului Unit, dupa ce s-a intalnit cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția. Truss, fost ministru de externe in ultimul an, l-a invins luni pe rivalul Rishi Sunak in cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator. Ea…

Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul premier al Marii Britanii la Balmoral și nu la Palatul Buckingham. Decizia Reginei reprezinta o premiera istorica in domnia sa de 70 de ani, potrivit CNN.

Regina Elisabeta a II-a a primit-o miercuri pe Nicola Sturgeon, sefa guvernului scotian, a doua zi dupa ce aceasta a anuntat ca vrea sa organizeze un nou referendum privind independenta Scotiei in 2023, relateaza AFP.