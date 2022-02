Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii fost testata pozitiv pentru Covid, a transmis Palatul Buckingham. Regina prezinta simptome usoare. Camilla, sotia printului Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus saptamana aceasta si s-a plasat in autoizolare,…

- Prințul Charles de Wales a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in prezent in auto-izolare, a anuntat Clarence House, potrivit DPA. Este pentru a doua oara cand mostenitorul tronului britanic, Printul Charles, in varsta de 73 de ani, s-a imbolnavit de COVID-19, dupa ce a contractat virusul…

- Președintele interimar al PSD Buzau, Lucian Romașcanu, se afla in izolare dupa ce a ieșit pozitivla testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de catre ministrul Romașcanu, care a scris pe Facebook ca infecția cu noul coronavirus a fost confirmata in urma unui test RT-PCR. Ministrul Culturii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat traditionala petrecere a Craciunului la Sandringham, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 provocate de varianta Omicron, a anuntat Palatul Buckingham, potrivit News.ro . In urma cu cateva zile au aparut informatii ca monarhul a decis…

- Regina Elisabeta a II-a a renuntat la pranzul cu familia organizat in fiecare an inainte de Craciun, ca masura de precautie, in conditiile in care in Marea Britanie se inregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, informeaza o sursa de la Palatul Buckingham citata de Reuters, potrivit…

- Infectarea cu COVID-19 l-a facut pe Cicaldau (24 de ani) sa rateze ultimele doua meciuri la Galatasaray. Mijlocașul nu și-a putut ajuta coechipierii la duelurile cu Altay (2-2) și Lazio (0-0). Infectat cu COVID-19 la inceputul lunii, Alexandru Cicaldau a depașit perioada dificila. Internaționalul roman…

- Astazi, 07 decembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 24054Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:22840Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 830Numar…

- Astazi, 29 noiembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23919Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:22384Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 818Numar…