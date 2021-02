Regina Elisabeta a II-a a celebrat sambata implinirea a 69 de ani de la ascensiunea sa la tronul Marii Britanii, in intimitate, la Castelul Windsor, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. "In aceasta zi din 1952, regina a urcat pe tron dupa moartea tatalui sau, regele George al VI-lea", se arata intr-un mesaj publicat pe contul de Twitter al familiei regale. In ultimele trei decenii, regina s-a deplasat la mosia de la Sandringham din estul Angliei pentru a sarbatori Craciunul impreuna cu familia si apoi obisnuia sa ramana pe acel domeniu pana la aniversarea de la 6 februarie. Cu toate…