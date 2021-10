Stiri pe aceeasi tema

- „Regina a acceptat cu reticența recomandarile medicale de a se odihni in urmatoarele cateva zile”, se mai arata in comunicatul citat, precizandandu-se ca „majestatea sa este intr-o dispoziție buna și este dezamagita ca nu va mai putea vizita Irlanda de Nord, unde urma sa participe la o serie de angajamente…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat o vizita planificata in Irlanda de Nord la sfaturile medicilor care i-au recomandat sa se odihneasca pentru urmatoarele cateva zile. Suverana, in varsta de 95 de ani, se afla de aproape sapte decenii pe tronul Regatului Unit . ”Regina a acceptat cu greu…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, a anulat vizita care urma sa se desfasoare miercuri si joi in Irlanda de Nord, la sfatul medicilor care i-au recomandat sa se odihneasca pentru urmatoarele cateva zile, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Regina a acceptat cu greu…

- Regina Elisabeta a calatorit in toate cele patru colțuri ale globului in timpul lungii sale domnii. Cu toate acestea, indiferent unde merge, exista un lucru pe care refuza sa il faca. Surse de la Palatul Buckingham spun ca monarhul are o mare temere, in afara de cel al zborului cu avionul. In acest…

- Regina Elisabeta a II-a a fost vazuta in baston in public pentru prima data din 2004, cand a fost operata la genunchi. Suverana britanica, in varsta de 95 de ani, a participat la o ceremonie la Westminster Abbey, care a sarbatorit centenarului Legiunii Regale Britanice, o organizație de sprijinire…

- Regina Elisabeta a II-a a fost vazuta mergand cu baston pentru prima data la un eveniment public important. Marți, suverana de 95 de ani și-a facut apariția in fața britanicilor cu un baston, pentru prima oara, la implinirea a 100 de ani de la infințarea Legiunii Britanice Regale.

- Tanara de 20 de ani, lovita de o masina chiar pe trecerea de pietoni, si-a revenit din coma dupa aproape o luna. Anastasia Grecu este constienta si invata acum din nou sa manance si sa mearga.

- Regina Elisabeta are pe langa foarte multe obligații și o serie de beneficii uriașe de pe urma titlului pe care il deține. Suverana are 9 reguli pe care le poate incalca fara sa pațeasca nimic. Ce poate face aceasta? Regulile pe care Regina Elisabeta le poate incalca oricand Regina Marii Britanii are…