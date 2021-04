Regina Elisabeta a II-a a primit rapelul la vaccinul anti COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au primit prima doza de vaccin anti-Covid in afara țarii, vor putea primi rapelul in Romania. Explicațiile medicului Valeriu Gheorghița Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat faptul ca romanii care au primit prima doza a vaccinului anti-Covid in afara țarii…

- Vasile Vaduva, barbatul de 69 de ani, din municipiul Targu Jiu, care a primit gresit rapelul vaccinului anti COVID-19 de la Moderna, in conditiile in care in prima faza a primit serul de la Pfizer-BioNtech, le-a povestit jurnalistilor despre aceasta eroare care a avut loc.

- Printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, si sotia sa, Camilla, au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat miercuri biroul de presa de la Clarence House, potrivit Reuters.

- Printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, si sotia sa, Camilla, au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat miercuri biroul de presa de la Clarence House, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Charles, in varsta de 72 de ani, ii urmeaza mamei sale, regina Elisabeta…

- Potrivit comunicatului CNCAV , situația din ziua de 1 februarie a.c., ora 17:00, este urmatoarea:1.Numar de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (in ultimele 24 de ore): 29.769, la un numar de 29.769 persoane din care:– 12.917 persoane vaccinate cu 1 doza;– 16.852 persoane…

- Datele de pana acum sustin decizia Marii Britanii de a amana pana in a 12-a saptamana administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer, a afirmat joi ministrul sanatatii Matt Hancock in parlament, anuntand ca detalii privind eficacitatea vaccinarii, stranse in campania de imunizare, vor fi facute…

- Regina Elisabeta și Prințul Philip au fost vaccinați anti-COVID-19. Regina Marii Britanii și ducele de Edinburgh au primit prima doza de vaccin împotriva coronavirusului, au transmis, sâmbata, reprezentanții Palatului Buckingham. Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a…

- Regina Elisabeta a II-a si printul consort Philip au fost vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat sambata Palatul Buckingham, potrivit Reuters. „Regina si Ducele de Edinburgh au primit astazi vaccinurile anti-COVID-19”, indica o declaratie a Palatului Buckingham. Regina Elisabeta are 94 de ani, iar…