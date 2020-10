Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat sprijinul fata de companiile mass-media traditionale in cadrul unui mesaj transmis luni jurnalistilor britanici, despre care a spus ca au asigurat un serviciu public de o importanta vitala in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Intr-o perioada in care ziarele si posturile TV traditionale sunt in mod constant criticate si acuzate ca produc "fake news"-uri de presedintele american Donald Trump si de alti lideri ai lumii, mesajul suveranei britanice, in varsta de 94 de ani, reprezinta un tribut rar adus…