Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a spus ca Europa nu poate pur și simplu opri utilizarea petrolului și gazelor rusești peste noapte. El a facut aceste declarații la o conferința de presa comuna cu premierul canadian Justin Trudeau și premierul olandez Mark Rutte, relateaza BBC. Fii…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va prezenta un "plan de actiune" international pentru a face "sa esueze" invazia rusa a Ucrainei si isi va intensifica intalnirile diplomatice in acest scop saptamana viitoare la Londra, au indicat sambata serviciile sale, noteaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat vineri ca se va deplasa saptamana viitoare in Europa pentru a discuta cu privire la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat, joi, suspendarea pasaportului de vaccinare impotriva coronavirusului la data de 14 martie, ceea ce i-a permite sarbului Novak Djokovici, care nu este imunizat, sa participe in mai la turneul de la Roland Garros, informeaza L’Equipe, citat de news.ro. Fii…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, se afla in Lituania pentru discuții cu aliații NATO. Ea spune ca combaterea agresiunii ruse este o lupta „nu doar pentru libertatea și autodeterminarea Ucrainei”, ci pentru „toata libertatea și securitatea noastra”, relateaza BBC. Fii la curent…

- In jurul datei de 20 martie 2022 va fi posibila ridicarea tuturor restrictiilor in Bulgaria care decurg din certificatul verde, care va fi folosit doar pentru calatorii in Europa, a anuntat luni premierul bulgar Kiril Petkov, la o conferinta de presa, la Consiliul de Ministri. Fii la curent…

- Daca i se permite sa invadeze Ucraina, Vladimir Putin va continua razboiul impotriva țarilor vecine. Avertismentul a fost facut de Liz Truss, ministrul britanic de externe, citata de Daily Mail și The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul israelian Naftali Bennett a afimat ca un acord privind dosarul nuclear iranian ar fi "iminent", exprimandu-si temerea ca el ar putea fi "mai fragil" decat precedentul, incheiat in 2015, relateaza duminica AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…