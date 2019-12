Stiri pe aceeasi tema

- Romania susține inceperea unui proces de reflectie asupra viitorului NATO, dar sub conducerea secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a declarat Klaus Iohannis, miercuri, la Londra, potrivit Agerpres. Șeful statului va sublinia in cadrul reuniunii importanța strategica a regiunii Marii Negre.…

- "In ce priveste comandamentul de corp de armata initiativa a fost acceptata. Procesul continua. Procesul de reflectie asta urmareste sa gasim impreuna cea mai buna strategie pe termen mediu si lung pentru NATO. Intalnirea cu Donal Trump este un semnal de apreciere pentru cei care aloca 2% din PIB…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO, potrivit unor surse oficiale, citate de Agerpres.Președintele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO, potrivit…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a decis sa renunțe la achiziția de noi ținute din blana naturala, dar le va purta in continuare pe cele pe care le deține in garderoba, potrivit The Guardian, conform Mediafax.

- Guvernul maltez a cumparat vila in care Printesa Elisabeta a trait pentru o perioada inainte de a deveni regina a Marii Britanii, scrie DPA. Regina Elisabeta a II-a a locuit in Vila Guardamangia intre 1949 si 1951, in primii ani ai casatoriei sale cu printul Philip, care era stationat in Malta ca ofiter…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu a mai respectat traditia si a purtat o coroana mai usoara luni la ceremonia de inaugurare a noii sesiuni anuale a Parlamentului de la Londra, in locul celebrei sale coroane de stat, mult mai grea, pe care suverana britanica a purtat-o de fiecare data la…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii (foto: www.royal.uk) La sfarsitul lunii iulie site-ul rus de stiri Baza, preluat apoi de mass-media de la Moscova si confirmat de Ambasada Canadei in Federatia Rusa, a anuntat ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si Irlandei de Nord este proprietara a…