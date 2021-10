Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu se mai asunde și dă cărțile pe față! Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat iritarea fata de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbarile climatice, dar „nu actioneaza”, intr-o conversatie privata despre summitul COP26, care va incepe pe 31 octombrie la Glasgow. In timp ce deschidea joi noua sesiune a Parlamentului galez, regina Elisabeta, in varsta de 95 de ani, a fost auzita, din cauza microfonului sau ramas deschis: „Extraordinar, nu-i asa? Am auzit vorbindu-se despre COP … Inca nu stiu cine vine. Nu am nicio idee”. „Stim doar persoanele care nu vin … Este foarte iritant cand vorbesc, dar nu actioneaza”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

