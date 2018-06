Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Unul dintre cele mai fierbinți subiecte de discuție in negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din UE este modul in care va funcționa frontiera dintre cele doua Irlande și tot mai multe voci susțin ca un “hard Brexit” ar putea redesena granițele Regatului Unit. Peste 56% dintre locuitorii…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord implineste azi 92 de ani. Regina Elisabeta a II-a (Elizabeth Alexandra Mary de Winsdor) s-a nascut la 21 aprilie 1926, la Londra, fiind fiica printului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea,…

- Guvernul de la Londra a promis vineri ca va proteja locul Irlandei de Nord in piata interna a Regatului Unit, reactionand astfel la o relatare din presa britanica potrivit careia Uniunea Europeana a respins propunerile premierului britanic Theresa May pentru evitarea unei 'frontiere dure' intre Republica…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este intristata de moartea cainelui sau Willow, cel din urma descendent familiei de corgi regali, informeaza miercuri Press Association. Cainele, care avea aproape 15 ani si suferea de cancer, a fost eutanasiat duminica la…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a numit pe printul Harry ambasador al tineretului pentru Commonwealth, rol in care va avea posibilitatea sa-i incurajeze pe tinerii din majoritatea fostelor colonii britanice sa faca fata provocarilor cu care se confrunta generatia lor, relateaza Reuters.…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost externat dintr-o clinica londoneza vineri dupa o operatie la sold efectuata saptamana trecuta, a anuntat Biroul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP si Reuters. Ducele de Edinburgh a parasit spitalul…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost internat marti intr-o clinica din Londra, unde va suporta o operatie la sold ce va avea loc miercuri, au anuntat reprezentantii Palatului Buckingham, citati de Reuters si AFP. "Alteta Sa Regala Ducele de…