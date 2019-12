Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a asistat miercuri dimineata la slujba de Craciun din Sandringham, alaturi de fiul sau printul Andrew, afectat de scandalul Epstein, dar fara sotul ei printul consort Philip, care a fost spitalizat timp de patru zile, potrivit mass-media britanice citate de…

- Regina Elizabeth a II-a a asistat miercuri la slujba de Craciun, la Sandringham, impreuna cu fiul sau printul Andrew, vizat in scandalul Epstein, dar fara printul Philip, spitalizat recent timp de mai multe zile, scrie presa britanica, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Dupa patru nopti de spitalizare…

- Regina Elizabeth a II-a a asistat miercuri la slujba de Craciun, la Sandringham, impreuna cu fiul sau printul Andrew, vizat in scandalul Epstein, dar fara printul Philip, spitalizat recent timp de mai multe zile, scrie presa britanica, relateaza AFP.

- Regina Elisabeta a II-a, prinsa intre scandalurile care ii afecteaza familia si Brexit-ul care dezbina Marea Britanie, va recunoaste in traditionalul sau discurs de Craciun ca 2019 a fost un an "cu hopuri" si ii va indemna pe britanici sa surmonteze diviziunile dintre ei, informeaza AFP. Pentru numerosi…

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii (91 de ani) si printul consort Philip (98 de ani) au sarbatorit pe 20 noiembrie 72 de ani de casnicie. Este cel mai lung mariaj din istoria monarhiei britanice.

- Guvernul maltez a cumparat vila in care Printesa Elisabeta a trait pentru o perioada inainte de a deveni regina a Marii Britanii, scrie DPA. Regina Elisabeta a II-a a locuit in Vila Guardamangia intre 1949 si 1951, in primii ani ai casatoriei sale cu printul Philip, care era stationat in Malta ca ofiter…

- Printul Harry, nepotul regine Elisabeta a II-a, si Meghan Markle s-au casatorit anul trecut, insa de atunci au avut o relatie dificila cu presa care a scos la lumina problemele de familie ale fostei actrite cu tatal sau, Thomas Markle. Potrivit Sunday Times, cuplul intentioneaza sa faca o…