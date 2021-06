Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, relateaza agentia Reuters. Suverana in varsta de 95 de ani a fost insotita de ceilalti cei…

- Liderii celor mai puternice șapte economii ale lumii vor discuta, pentru trei zile, in Cornwall, Marea Britanie, cele mai importante subiecte de pe agenda mondiala. Summitul G7, care incepe vineri și se termina duminica, marcheaza prima vizita in strainatate a lui Joe Biden de la preluarea mandatului…

- In varsta de 95 de ani, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut o reacție amuzanta cand i s-a amintit, intr-o videoconferința cu salvamarii Royal Life Saving Society, ca au trecut 80 de ani de cand a primit o distincție de la asociația respectiva, noteaza Metro.co.uk . In prima sa intalnire…

- Joe Biden urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa in calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii. Liderul de la Casa Alba va merge, in luna iunie, la Londra și la Bruxelles. Ulterior, el va participa și la summitul G7 din 11-13 iunie. Acesta va avea loc tot in Regatul Unit, in Cornwall.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a facut un ultim gest pentru cel care i-a fost soț timp de 73 de ani. Suverana ramasa vaduva la varsta de 94 de ani i-a lasat prințului Philip o scrisoare pe sicriu, fiind unul dintre cele mai emoționante gesturi de iubire facute de cineva din Familia Regala,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a participat miercuri la primul ei angajament public organizat in format fizic de anul acesta, la doua zile dupa ce lockdown-ul strict din Regatul Unit a fost relaxat, potrivit Reuters. Suverana britanica, in varsta de 94 de ani, care a continuat…