Regina Elisabeta a II-a a făcut aluzii la Brexit și la tensiunile din familia regală în mesajul de Crăciun Regina Elisabeta a II-a și familia regala au pastrat tradiția și anul acesta. Suverana, prințul moștenitor Charles și soția lui Camilla, apoi ducii de Cambrige și copiii lor George și Charlotte, au mers la slujba de Craciun la biserica de pe domeniul privat al reginei, Sandringham. Marii absenți au fost ducii de Sussex. Prințul Harry, soția sa Meghan și micuțul Archie nu se afla anul acesta la Sandringham. Ei petrec Craciunul în Canada. În discursul de Craciun, regina a asemanat anul 2019 cu un drum cu hârtoape. Aluzie și la situațiile tensionate din familia… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii i-a pus pe barbații familiei regale la treaba pentru pregatirea mesei de Craciun, arata Hotnews. Patru generații și-au unit forțele pentru a prepara tradiționala budinca, potrivit fotografiilor publicate de familia regala. Absent a fost Prințul Harry, care a preferat…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, nu vor petrece Craciunul alaturi de regina Elisabeta a II-a anul acesta, ci se afla in Canada, unde isi vor petrece timpul in familie, alaturi de bebelusul cuplului,...

- Printul Harry și soția sa, Meghan, nu vor petrece Craciunul alaturi de regina Elisabeta a II-a anul acesta, ci se afla in Canada, unde isi vor petrece timpul in familie, alaturi de bebelusul cuplului, Archie, a precizat o purtatoare de cuvant a cuplului, potrivit Agerpres, care

- Lumea deja s-a obișnuit cu „rebeliunea” ducilor de Sussex, astfel ca incalcarea protocolului regal nu mai este o noutate. In acest an, cei doi, impreuna cu fiul lor Archie, vor petrece Craciunul in Los Angeles alaturi de mama Ducesei, Doria Ragland. Vestea chiar a fost confirmata de Palatul Regal.

- Potrivit Sunday Times, cuplul intentioneaza sa faca o vizita luna viitoare in SUA, impreuna cu fiul lor Archie, in varsta de cinci luni, pentru a petrece Ziua Recunostintei in Los Angeles, alaturi de mama lui Meghan, Doria Ragland. In decembrie, ducii si fiul lor se vor afla la resedinta regala din…

- Printul Harry al Marii Britanii a declarat, intr-un documentar de televiziune, ca este hotarat sa-si protejeze familia, dar ca el si fratele sau se afla acum ''pe drumuri diferite'', iar relatia lor are atat ''zile bune'', cat si ''zile proaste'', informeaza…