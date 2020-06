Regina Elisabeta a II-a, 67 de ani de la încoronare. Imagini de colecție Pe data de 2 iunie 2020 se implinesc 67 de ani de cand Elizabeth Alexandra Mary Windsor a fost incoronata regina Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. In urma cu 67 de ani a avut loc ceremonia de incoronare a reginei Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey. Aceasta a fost condusa de Geoffrey Fisher, arhiepiscop de Canterbury. Tanara regina urcase pe tron la 25 de ani, dupa moartea tatalui sau, regele George al VI-lea. Aceasta suferea de cancer la plamani și a murit in somn la data de 6 februarie 1952. Vestea morții lui a surprins-o pe fiica sa, prințesa Elisabeta, intr-o vizita… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

