Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a amanat o reuniune a consilierilor sai din cadrul Consiliului Privat, care urma sa aiba loc miercuri, dupa ce a fost sfatuita de medici sa se odihneasca, a anunțat Palatul Buckingham, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…