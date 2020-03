Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a parasit Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor in contextul extinderii tot mai rapide a noului coronavirus, le-a cerut joi britanicilor sa faca eforturi "de o importanta vitala" in aceasta perioada de "mare incertitudine si ingrijorare",…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a parasit Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor in contextul extinderii tot mai rapide a noului coronavirus, le-a cerut joi britanicilor sa faca eforturi "de o importanta vitala" in aceasta perioada de "mare incertitudine si ingrijorare",…

- Suverana britanica, in varsta de 93 de ani, a fost fotografiata in timp ce parasea Palatul Buckingham intr-o limuzina oficiala, insotita de unul dintre cainii ei din rasa Corgi.Casa regala britanica a anuntat recent ca regina Elisabeta a II-a a anulat petrecerile programate in gradina Palatului Buckingham…

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Presa britanica scrie ca regina si printul consort au o stare de sanatate buna. "Se afla intr-o stare buna, iar decizia mutarii a fost una cu scop preventiv. O buna parte a staffului regal este destul de panicata de coronavirus", au mai informat publicatiile din Marea Britanie. Citeste si Teama…

- Printul Harry a revenit in Marea Britanie pentru ultimele obligatii profesionale in calitate de membru senior al familiei regale si, cu aceasta ocazie, a avut parte si de o intrevedere emotionanta cu regina Elisabeta la Castelul Windsor.