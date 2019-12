„Regina a murit“. Mesajul primit de milioane de britanici s-a dovedit a fi unul serios

Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj pe WhatsApp care anunta moartea reginei Angliei in urma unui atac de cord a ajuns sa fie distribuit masiv pe retelele sociale dupa ce un utilizator l-a postat pe grupul sau destinat umorului militaresc, convins ca nu poate fi luat in serios. Stirea insa nu era chiar o gluma, ci un exercitiu…

- Proportunity, un startup FinTech fondat de doi romani, Vadim Toader si Stefan Boronea, a primit o finantare de tip seed de 2 milioane de lire sterline. Am discutat cu reprezentantii Proportunity pentru a vedea cum functioneaza modelul lor de business.

- Boxerul american Patrick Day, care se afla in stare critica dupa un KO violent, a incetat din viata miercuri, in urma leziunilor cerebrale pe care le-a suferit, a anuntat promotorul Lou DiBella, citat de AFP.Patrick Day (27 ani) a intrat in coma sambata in urma unui KO in repriza a 10-a dupa un puternic…

- 'In pofida eforturilor considerabile, discutiile dintre diferitele parti participante la grup si noile surse de finantare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administratie a ajuns prin urmare la concluzia ca nu are alta optiune decat sa ia masurile pentru a intra in lichidare judiciara…

- Ministerul Sanatații anunța ca proiectul prin care „tot domeniul de transplant va fi reformat”și care va fi implementat in 36 de luni, a primit aprobare de la Uniunea Europeana. Ministerul Sanatații (MS) a anunțat, astazi, ca s-a primit aprobarea pentru finanțarea europeana a proiectului „Imbunatațirea…

- O tanara de 33 de ani din Marea Britanie a murit in urma unui infarct, dupa o cearta cu mama ei. Se pare ca aceasta suferea de anxietate severa, iar supararea i-a adus sfarșitul. Totul a pornit in momentul in care femeia i-a trimis, intr-un mesaj pe Facebook, mai multe emoticoane care exprima supararea,…