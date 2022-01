Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul roman – unul dintre cei mai saraci si mai furati cetateni ai Uniunii Europene – ii plateste salariul celui mai bogat magistrat al Uniunii Europene.Apoi, il pensioneaza anticipat, cu 10-15 ani inainte de a iesi el insusi la pensie, si il plateste cu si mai multi bani decat il platea in perioada…

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede a initiativa legislativa se propune extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% si asupra comercializarii cartilor in format electronic, in scopul sustinerii lecturii, mai ales in randul generatiilor tinere care folosesc…

- Legile privind o cota redusa de TVA de 5% pentru livrarile de lemne de foc catre persoane fizice și juridice (L286/2021 și L287/2021), publicate ieri în Monitorul oficial au o data de aplicare discutabila. *Prin lemne de foc se înțelege livrari de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramurele…

- Zilele acestea, intrebarea daca pot romanii care s-au vaccinat anti-Covid in strainatate sa faca doza a treia in Romania, insoțita de intrebarea cum iși pot scoate aceștia certificatul verde Covid, a fost adresata frecvent. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca acești romani…

- Carantina de noapte va fi instituita in toata țara, indiferent de rata de infectare dintr-o localitate, pentru o perioada de 30 de zile, conform deciziei de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, va fi interzisa circulația in intervalul 22.00-05.00, insa persoanele…

- Certificatul de omologare individuala pentru mașina: Ce este și cand trebuie facut Certificatul de omologare individuala pentru mașina: Ce este și cand trebuie facut Omologarea auto individuala reprezinta o conditie legala obligatorie in vederea inmatricularii unui autovehicul și este extrem de importanta…