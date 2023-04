Stiri pe aceeasi tema

- Regimul taliban din Afganistan anunța ca va merge inainte cu planurile de a transforma vechile baze militare americane in „zone economice speciale” pentru companii, conform vicepremierului afgan pentru afaceri economice, relateaza Reuters.

- Activistele și moașele afgane au condamnat decizia, avertizand ca aceasta reprezinta un atac la adresa drepturilor și a sanatații femeilor, scrie The Guardian . Regimul taliban a interzis vanzarea de contraceptive in doua dintre principalele orașe ale Afganistanului, susținand ca acestea ar fi parte…

- "Evaluarea noastra este aceeasi cu cea a ONU si anume ca noul lider de facto al Al-Qaida, Saif al-Adel are sediul in Iran", a declarat un purtator de cuvant al diplomatiei americane, cu referire la un raport al ONU publicat marti.Conform raportului ONU, opinia predominanta in randul statelor membre…

- Guvernul taliban din Afganistan va trimite in jur de 165.000 de dolari ca ajutor pentru Turcia si Siria dupa cutremurul devastator produs luni, a anuntat Ministerul de Externe de la Kabul, informeaza miercuri Reuters.

- Cunoscutul scriitor, cineast, lingvist, calator Dan Alexe lanseaza marti la Iasi volumul „ Babel. La inceput a fost cuvantul". Editura Humanitas si Muzeul National al Literaturii Romane din Iasi va invita, marti, 7 februarie, de la ora 18.00, in sala de conferinte a Casei Muzeelor (str. Vasile Alecsandri,…

- Autorul atentatului sinucigas care s-a soldat cu 101 de morti intr-o moschee din cadrul cartierului general al politiei din Peshawar, in Pakistan, purta uniforma de politist, a anuntat joi un responsabil al politiei, informeaza AFP. Agentii de serviciu "nu l-au controlat pentru ca era in uniforma de…

- Talibanii au inceput sa fie mai stricti cu jurnalistii straini care vor sa transmita din Afganistan. Tot mai putini primesc vize dupa ce noua conducere de la Kabul a infiintat o comisie speciala care trebuie sa dea unda verde.