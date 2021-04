Regimul special de circulație a persoanelor - în vigoare CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale in Municipiul Chișinau a interzis, incepand cu data de 3 aprilie 2021, circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar 23:00 – 5:00, cu urmatoarele excepții: Deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a activitații profesionale și inapoi. Deplasarea pentru asistența medicala care nu poate fi amanata și nici realizata de la distanța, precum și pentru achiziționarea de medicamente. Deplasari in afara localitaților ale persoanelor care sunt in… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

