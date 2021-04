Regimul sirian a utilizat arme chimice într-un atac din 2018 (raport OIAC) Fortele aeriene siriene au utilizat clor intr-un atac asupra orasului Saraqeb din 2018, a anuntat luni Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa finalizarea unei anchete, relateaza AFP. O echipa de anchetatori ai OIAC "a ajuns la concluzia ca unitati ale Fortelor aeriene siriene au utilizat arme chimice pe 4 februarie 2018 la Saraqeb", un oras aflat la 50 km sud de Alep, a precizat organizatia intr-un comunicat. Insarcinata sa-i identifice pe autorii atacurilor chimice, echipa de ancheta a OIAC, cu sediul la Haga, a stabilit "ca exista motive rezonabile de a crede" ca un elicopter… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

