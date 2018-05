Regimul sirian a preluat n totalitate controlul asupra Damascului

Stiri pe aceeasi tema

- Regimul lui Bashar al-Assad a anuntat luni ca detine „in intregime“ controlul asupra Damascului si a regiunii capitalei, pentru prima oara din 2012, dupa ce i-a alungat pe jihadistii din cadrul gruparii Statul Islamic (SI) din ultima lor reduta din capitala siriana, relateaza AFP.

- O incetare a focului intre regimul sirian si gruparea Stat Islamic a intrat in vigoare sambata in sudul Damascului, unde sunt grupati ultimii jihadisti, in vederea unui acord de evacuare, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad a lansat…

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei…

- Armata siriana a anuntat, sambata, ca a preluat controlul asupra zonei Ghuta de Est, precizand ca toate fortele care se opun regimului condus de Bashar al-Assad au parasit regiunea, relateaza site-ul postului France 24.

- Drapelul Siriei a fost ridicat joi pe o cladire din zona Duma, unde recent a avut loc un atac chimic pe care Rusia il atribuie Administratiei de la Damasc."Acest lucru inseamna ca Administratia de la Damasc detine controlul in totalitate asupra zonei Ghuta de Est", a declarat generalul…

- Serviciile de securitate subordonate Administratiei Bashar al-Assad au preluat controlul asupra zonei Ghuta de Est, suburbia Damascului care se afla sub controlul insurgentilor, anunta armata rusa, potrivit site-ului OE24.at.

- Regimul sirian controleaza de acum 90% din ultimul fief rebel de la portile Damascului, in Ghouta de Est, dupa mai bine de o luna de bombardamente sangeroase si semnarea cu doua grupari insurgente a unor acorduri de evacuare, transmite AFP preluat de agerpres. "Ultimul convoi pleaca din Harasta…

