Regimul preşedintelui sirian Bashar al-Assad 'nu mai este ferit' de represalii (Netanyahu) Regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad 'nu mai este ferit de represalii', a avertizat joi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Londra, relateaza AFP.



'Cred ca Assad va trebui sa tina cont de aceasta (...) Acum ca razboiul s-a incheiat, ca Daesh este invins si el invita Iranul sau ii permite sa vina cu intentia de a ataca Israelul pentru a distruge potential Israelul de pe teritoriul sirian, el nu mai este in siguranta, regimul sau nu mai este in siguranta', a spus Netanyahu in cursul unei intalniri cu presa la think tank-ul londonez Policy… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Stiri pe aceeasi tema

