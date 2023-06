Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul a 24 de ore, Vladimir Putin s-a confruntat cu cea mai dificila provocare la adresa autoritații sale de cand a preluat puterea in Rusia in urma cu doua decenii. Deși riscul imediat pare sa fi fost inabușit de marginalizarea efectiva a lui Prigojin și a Wagner, dictatorul rus nu poate ieși…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia este in continuare increzatoare ca isi poate indeplini planurile privind "operatiunea militara speciala" din Ucraina, relateaza Reuters.Putin a mai declarat ca este in contact permanent cu Ministerul Apararii in comentarii facute intr-un interviu acordat…

- Raman multe chestiuni neclare dupa revolta din Rusia, cum ar fi ce se va intampla cu rolul lui Prigojin in Wagner și razboiul din Ucraina și daca toți luptatorii sai vor fi contractați cu armata Rusiei, relateaza CNN intr-o analiza.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat sambata ca „nu poate…

- "Regimul de operatiuni antiteroriste" instaurat la Moscova si in regiunea capitalei dupa revolta grupului paramilitar Wagner ramane in vigoare duminica, in ciuda schimbarii de atitudine a liderului rebeliunii, Evgheni Prigojin.Ample patrule de politie au fost desfasurate de-a lungul drumului principal…

- Un fost ministru din Consiliul de Securitate al Țarii, Eugen Orlando Teodorovici, susține ca acestea au fost provocate de exploatarea de gaz de catre OMV. "Au marit cantitatea de gaz cu exploatarea de gaz. Acolo, ca sa produci exploatarea de gaz, trebuie sa produci niște explozii subterane și s-a intensificat…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a lua decizii referitoare la evenimentele de pe 9 mai, in timp ce un corespondent FT a anuntat ca rusii au atacat Bahmut cu arme incendiare.

- China sprijina ONU sa inființeze o comisie internaționala independenta destinata investigației sabotajului gazoductului Nord Stream, a declarat luni adjunctul reprezentantului Chinei la ONU, Geng Shuang. Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit sa adopte proiectul unei rezoluții inaintate de Rusia…