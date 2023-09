Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat, intr-un discurs susținut miercuri, ca regimul de la Phenian si-a inscris in constitutie statutul de stat nuclear, a transmis agentia de presa KCNA, citata de AFP și Agerpres.„Politica de construire a fortei nucleare a RPDC (Republica Populara Democrata Coreeana)…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti seara in gara din Phenian la bordul trenului sau blindat, punand capat unei calatorii de aproape o saptamana in Rusia, care „va ramane pentru totdeauna in istoria" relatiilor bilaterale, a informat miercuri presa de stat.

- UPDATE 5:00 – Liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat, marti dimineata, pe teritoriul Rusiei, a anuntat Ministerul Apararii din Coreea de Sud, relateaza AFP. “Ministerul Apararii Nationale considera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat in Rusia in aceasta dimineata cu un tren privat”, a declarat…

- Televiziunea de stat de la Phenian a difuzat imagini cu ceea ce spune ca este primul submarin nuclear tactic de atac al Coreei de Nord. Va face parte din flota care patruleaza in apele dintre Peninsula Coreeana și Japonia.

- Telefonul mobil argintiu, intr-un etui de piele neagra, pare sa fie un Samsung Galaxy Z Flip sud-coreean sau un Pocket S al Huwaei. Mobilul se afla in centrul atentiei deoarece Coreea de Nord nu poate nici importa si nici exporta material electronic, din cauza sanctiunilor internationale impuse Phenianului.…