Regimul lui Bashar al-Asad i-a alungat pe jihadişti şi deţine controlul total asupra Damascului In decurs de doua zile, peste 1.000 de jihadisti au fost evacuati din cartierele din sudul Damascului si din tabara de refugiati palestinieni Yarmouk, ceea ce a permis intrarea fortelor guvernamentale in aceste sectoare vizate de peste o luna de o campanie de bombardamente, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), potrivit news.ro.



Sustinatorii regimului au ”reusit sa extermine un mare numar de combatanti din gruparea terorisita Daesh (acronomul arab al SI), ceea ce le-a permis sa preia controlul Hajar al-Aswad si taberei Yarmouk”, a declarat un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

