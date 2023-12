Regimul de austeritate a lui Ciolacu: Adio angajări la stat și plăți pentru munca suplimentară Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept recompensa și limitarea […] The post Regimul de austeritate a lui Ciolacu: Adio angajari la stat și plați pentru munca suplimentara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile unor funcționari din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate nu vor mai fi majorate. Senatul a respins ordonanța de urgența a Guvernului, anularea prevederii fiind introdusa prin amendament. Senatorii au abrogat proiectul de lege al Guvernului care urmarea creșterea salariilor prin…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența, aflat in dezbatere publica, le cere primariilor și instituțiilor publice sa reduca cheltuielile. Emil Boc spune Asociația Municipiilor din Romania va transmite Guvernului o analiza privind acest document.

- Romania va avea cel mai performant sistem anti-drone din Europa la granița cu Ucraina, dupa ce mai multe mai multe fragmente de drone au cazut pe teritoriul țarii noastre. Romania va primi spre folosinta acest sistem in baza unui acord „G to G” incheiat cu un stat partener, cu acordul NATO. Necesitatea…

- Expertii Fondului Monetar International au prezentat, astazi, la sediul BNR, raportul dupa vizita efecutata in Romania. Specialistii FMI estimeaza o crestere economica de 2,3% pentru Romania in acest an si un deficit bugetar de 6% din PIB si recomanda autoritatilor de la Bucuresti reforme aditionale…

- Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a pregatit o Ordonanța de Urgența prin care vrea sa poata majora taxe in termene mai scurte de cele 6 luni prevazute in prezent de Codul Fiscal. Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care, odata adoptat, ar permite introducerea de impozite…

- Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a pregatit o Ordonanța de Urgența prin care vrea sa poata majora taxe in termene mai scurte de cele 6 luni prevazute in prezent de Codul Fiscal. Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care, odata adoptat, ar permite introducerea de impozite…