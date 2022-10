Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ramane consecventa si nu va renunta la angajamentul sau consecvent fata de neproliferarea nucleara, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la intalnirea sa cu directorul general al Agențiri Internaționale pentru Energie Atomica, AIEA, Rafael Grossi, informeaza Rador.

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari marti ca referendumurile de anexare organizate de Moscova in patru regiuni ucrainene - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijjea - au scopul "sa salveze populatiile" care locuiesc in aceste teritorii, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Un fost autor de discursuri pentru Vladimir Putin apreciaza ca regimul politic din Rusia este in „șoc" in urma infrangerilor suferite recent in Ucraina.

- Casa Alba a cerut joi Chinei sa nu sprijine Moscova in razboiul ei impotriva Kievului, considerand ca intreaga lume ar trebui aliniata impotriva agresiunii Moscovei in Ucraina si nu sa ramana pe margine, informeaza Reuters.

- Consilierii locali din 18 districte ale Moscovei și Sankt Petersburgului au semnat o declarație publica prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin.

- Cand se va lua decizia privind deplasarea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, in Indonezia, la summitul Grupului celor 20 (G20), vor fi luați in considerare toți factorii, inclusiv factorul de securitate, a anunațat secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov, citat de publicația Vedomosti.

- Incalzirea a fost pornita la cerere in unitațile medicale și gradinițele din Moscova, a declarat marți, pentru agenția rusa Tass, viceprimarul Moscovei, Petr Biryukov.

- Kazahstanul, vecin si aliat al Rusiei, a suspendat toate exporturile de arme timp de un an, a declarat sambata guvernul sau, pe fondul conflictului din Ucraina si al sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.