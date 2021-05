Stiri pe aceeasi tema

- Doar 8,4% dintre romanii de peste 15 ani au un regim alimentar si doar 11,6% fac saptamanal sport, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, marti, AGERPRES. Miercuri, 7 aprilie, este Ziua Mondiala a Sanatatii, prilej cu care INS publica informatii pe aceasta tema. Astfel,…

- PNL Alba a obținut una dintre cele mai importante funcții din cadrul Guvernului Romaniei, prin numirea lui Alin Ignat in funcția de Consilier de Stat, in cadrul Cancelariei prim-ministrului Florin Cițu. „Dupa un an complicat pentru Romania, in care m-am dedicat total activitații din Ministerul Muncii…

- Constantin Zamfirescu, alias Gogoase, cunoscut si din serialul de televiziune “Trasnitii” (Prima TV), pare sa fi trecut cu bine peste operația de cancer la rinichi. Impreuna cu alti doi colegi de televiziune, Catalin Marin, alias ”Vandame”, si Lavinia Stoica, supranumita ”Sofica”, din serialul de la…

- Aristotel Jude, numit de catre Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA in funcția de director general cu un mandat provizoriu de 2 luni, spune ca obiectivul sau este sa asigure continuitate in dezvoltarea companiei, potrivit Mediafax. Aristotel Jude a…

- Presedintele R. Moldova nu poate sa desemneze un candidat la functia de prim-ministru, daca în Parlament exista o majoritate de cel putin 51 de deputati capabila sa învesteasca un Guvern. Declaratia a fost facut în aceasta seara în cadrul emisiunii „Puntul pe…

- Deputatul PAS, Igor Grosu, a venit cu o reacție dupa ce PSRM a anunțat despre inaintarea unui candidat la funcția de premier. Grosu susține ca „toate guvernele de 5 minute, e salvare și de scapare” nu sunt decat tentative de amana alegerile anticipate care vor curața Parlamentul.

- Forul de Conducere Colegiala al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) a decis numirea lui Paul Tomotaș in funcția de Secretar General al PPU (social-liberal).Paul Tomotaș va prelua și conducerea celui mai nou departament al umaniștilor, destinat „Afacerilor de familie”. De asemenea, umaniștii…