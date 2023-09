Stiri pe aceeasi tema

- De luni de zile, guvernul Suediei a incercat sa minimizeze o criza imobiliara care a redus increderea in statul nordic, repetand un mesaj simplu: In timp ce unele companii au probleme, tara nu le are. Acum, Heimstaden Bostad, un investitor imobiliar de 30 de miliarde de dolari, cu ansambluri de locuinte…

- Echipa nationala a Italiei a invins marti, pe teren propriu, nationala din Ucraina, scor 2-1, in grupa C a calificarilor pentru Euro 2024. Austria a dispus de Suedia, la Stockholm, cu 3-1, in grupa F.Italia, cu numeroase absente in echipa, a reusit sa se impuna in fata Ucrainei, la Milano, aducand…

- Ministerul de Externe al Marii Britanii a declarat ca autoritațile suedeze au dejucat cu succes unele atacuri teroriste planificate și au facut arestari, dar cetațenii britanice care sunt sau urmeaza sa calatoreasca in Suedia trebuie sa fie vigilenți, relateaza Reuters.„Ar trebui sa fiți vigilenți in…

- Prim-ministrul irakian Mohamed Shia al-Soudani a ordonat joi expulzarea ambasadoarei Suediei la Bagdad, inaintea unei adunari la Stockholm la care un barbat anuntase ca va da foc unui exemplar al Coranului si drapelului irakian, transmite AFP, conform Agerpres.Prim-ministrul irakian i-a 'cerut ambasadoarei…

- Papa Francisc a declarat ca arderea carții sfinte a musulmanilor, Coranul, l-a infuriat și dezgustat și ca a condamnat și a respins permiterea acestui act ca forma de libertate de exprimare, potrivit Reuters.„Orice carte considerata sfanta ar trebui respectata pentru a-i respecta pe cei care cred in…

- Presedintele american Joe Biden il va primi miercuri la Casa Alba pe seful guvernului de la Stockholm, Ulf Kristersson pentru a discuta despre aderarea Suediei la NATO, precum si despre sprijinul pentru Ucraina, a anuntat simbata executivul american, potrivit AFP. Cei doi vor reafirma ca Suedia trebuie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Suedia pentru ca aceasta a autorizat desfasurarea unei manifestatii in timpul careia a fost ars un exemplar al Coranului, ceea ce diminueaza si mai mult sansele de a vedea aceasta tara nordica devenind membra a NATO, informeaza AFP. „Ii vom invata…

- Cel puțin o persoana a murit si mai multe au fost ranite, duminica, intr-un accident de roller-coaster care a avut loc in parcul de distractii Grona Lund din capitala Suediei, Stockholm, relateaza agentia de presa TT, care citeaza un purtator de cuvant al parcului de distractii, potrivit Reuters.