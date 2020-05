Regii, primii dintre muritori care nu respectau distanțarea socială în pandemie Despre regii Frantei cronicarii spuneau ca putea sa vindece toate bolile, nu doar scrofuloza. „Puterea divina i-a acordat acestui om perfect o foarte mare gratie, aceea de a vindeca trupurile; atingind cu mina lui prea cucernica ranile bolnavilor si insemnindu-le cu semnul sfintei cruci, le scapa de durere si de boala”, spunea calugarul Helgaud, despre Robert al II lea. Practic analele spun ca acest rege, dar si Ludovic al VI lea si Filip I ar fi vindecat si lepra, epilepsia, dar chiar si ciuma bubonica. Personaje sacre Secole de-a randul, regii Frantei si cei ai Angliei au „atins scrofulele”… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RUSALII 2020. Angajatorii vor putea acorda tuturor salariaților zi libera pentru sarbatorirea Paștelui și Rusaliilor la date diferite, in funcție de calendarul fiecarei confesiuni, dar cu recuperarea zilelor acordate in plus, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri, prin vot final, de Senat…

- Ortodocsii praznuiesc, duminica, 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim. In jurul acestei sarbatori au aparut nenumarate obiceiuri si traditii, atat in mediul rural, cat si in cel urban. Sarbatoarea…

- *STIMAȚI CETAȚENI* ! Trecem cu toții printr-o incercare, din care putem ieși cu bine doar daca respectam regulile și vom acționa impreuna. Pentru credincioșii ortodocși urmeaza Floriile, iar pentru cei catolici sau din alte culte, Paștele. Pentru a va proteja pe dumneavoastra, pentru a va proteja familia,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi, cu prilejul sarbatorilor pascale, un mesaj de unitate și mobilizare catre toți romanii creștini romano-catolici, reformati, unitarieni și evanghelici.

- Poliția suceveana a transmis o serie de reguli cu privire la zilele de mare sarbatoare de la acest final de saptamana, respectiv Floriile și Paștele catolic.Cu privire la slujbele religioase, care se vor ține duminica in toate bisericile, regulile sunt extrem de stricte. Nici macar prezența ...

- "Ceremoniile din Saptamana Mare si ale Solemnitatii Invierii Domnului le vom celebra anul acesta in biserici fara participarea credinciosilor. Conform dispozitiilor date de autoritati este permisa doar participarea absolut restransa a acelor persoane care au un rol activ in celebrari. Sugeram ca in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 19 aprilie, cand va fi Paștele ortodox. Dupa frigul și ninsorile din aceasta saptamana, se mai incalzește și vor mai fi doar perioade de ploaie. In județul Alba, temperaturile vor crește…

- Datorita faptului ca Paștele ortodox pica pe 19 aprilie anul acesta, un proiect de lege prin care romanii vor avea Vinerea Mare libera a fost adoptat de catre Senat. De asemenea, același lucru este valabil și pentru cei care sarbatoresc Paștele catolic, pe 12 aprilie. In ambele cazuri exista o singura…