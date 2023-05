La data de 7 mai 2023, in cursul serii, politistii din cadrul Biroului Rutier – Politia municipiului Reghin, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat, pe strada Iernuțeni din Reghin, un autoturism despre al carui conducator auto existau date ca are permisul de conducere suspendat. Politistii au pornit in urmarirea autoturismului in cauza... Source