Reghinean prins în flagrant după săvârșirea unei infracțiuni de furt Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin, in baza activitaților investigativ-operative desfașurate, au efectuat miercuri, 1 septembrie, in jurul orei 4.00, o acțiune de prindere in flagrant a unui barbat in varsta de 48 de ani, din Reghin, banuit de comiterea unor furturi. "In fapt, la aceeași data, cel in cauza a fost … Post-ul Reghinean prins in flagrant dupa... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Polițiștii reghineni au reținut in cursul zilei de ieri, 14 iunie a.c., un barbat, banuit de savarșirea unei infracțiuni la regimul rutier. Urmare a unor imagini video postate pe o rețea de socializare, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Reghin s-au sesizat din oficiu și efectueaza…

