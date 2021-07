Reghin: Bărbat prins la volan fără permis de conducere valabil Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Reghin au identificat in trafic joi, 8 iulie, in jurul orei 10.00, pe raza municipiului, un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Beica de Jos. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, "in urma verificarilor efectuate, … Post-ul Reghin: Barbat prins la volan fara... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

