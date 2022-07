Reghin: Autoturism intrat într-un branșament de gaz Pompierii militari din Reghin au fost solicitați sa intervina duminica, 10 iulie, in jurul orei 8.10, la un accident rutier produs pe strada Caraiman din municipiul Reghin. "A fost vorba despre un autoturism intrat in coliziune cu branșamentul de gaz al unei case de locuit, in urma caruia au rezultat scurgeri. Doi adulți și doi … Post-ul Reghin: Autoturism intrat intr-un branșament de gaz apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

