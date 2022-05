Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, a prefatat partida cu Farul Constanta, programata vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Acesta este convins ca ambele combatante vor da totul pe teren pentru victorie si ca publicul va avea parte de spectacol. El a facut…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanta. Disputa va conta pentru etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii 1. Nemaiavand miza pentru Stiinta, care si-a asigurat locul 3, dar si din pricina barajului pe care-l va sustine in vederea prezentei…

- In clasament, Farul se afla pe locul patru, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decat FC Voluntari, ocupanta pozitiei a cincea, care are insa un meci in minus, urmand a juca in etapa in aceasta seara, de la ora 21.00, acasa cu FCSB.Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a noua a turneului…

- Viorel Dinu a condus-o de la margine pentru a doua oara pe Universitatea Craiova , deaorece principalul Laurențiu Reghecampf a fost suspendat. „Secundul“ Științei a explicat ce a stat la baza succesului din Trivale și a punctat ca el crede ca echipa sa poate se poate clasa mai sus. „Am ținut legatura…

- Gica Hagi a dat verdictul. Antrenorul de la Farul Constanța a fost „un car de nervi” dupa meciul cu FC Argeș. „Regele” a fost deranjat de numarul mic de jurnaliști care-l așteptau la conferința de presa de dupa victoria cu 2-0, obținuta in play-off-ul Ligii 1. Gica Hagi a intervenit și intr-o emisiune…

- Etapa a 30-a din Liga 1 la fotbal ii pune fața-n fața pe antrenorii Laurențiu Reghecampf și pe Gica Hagi, luni, 7 martie, de la ora 20:30. Farul s-a calificat in play-off, dupa 2-0 acasa cu FC Botoșani, joi seara.