CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0, in ultimul meci al rundei #9 din Liga 1. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, e dezamagit de evoluția jucatorilor lui. Toate detaliile despre CFR Cluj - CSU Craiova, AICI! „Am jucat foarte slab in prima repriza. Deși am avut cateva ocazii și ghinion pe alocuri. In mare, nu mi-a placut cum am jucat. Am discutat cu jucatorii dupa meci. Vom analiza in urmatoarele zile ce am facut greșit. ...