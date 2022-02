Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, ca ii este teama dupa ce Rusia a invadat Ucraina. “E o situatie dificila. Sunt foarte multi romani care traiesc in Ucraina, sper sa se rezolve cat mai repede aceasta situatie si oamenii care se afla in zonele critice sa reuseasca sa plece din zonele respective. Este un lucru cu care nu suntem obinuiti. Eu nu m-am nascut in razboi, nu am vazut niciodata aceasta situatie. Este pentru prima data in viata cand in Europa se intampla un asemenea eveniment, ma refer mai aproape de noi. Nu stiu ce sa spun, pentru mine…