- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a recunoscut ca echipa lui a facut un meci foarte slab cu UTA si a precizat ca este multumit de punctul obtinut, conform news.ro "Dezamagire mare pentru jocul pe care l-am practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere.…

- CSU Universitatea Craiova și UTA au remizat, scor 0-0. Laurențiu Reghecampf (46 de ani) nu a gasit explicații pentru evoluția elevilor sai. Reghecampf, dupa CSU Craiova - UTA: „Slabi din toate punctele de vedere” „In primul rand, dezamagire mare pentru jocul practicat. Am fost foarte slabi din toate…

- CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Golul a fost marcat de Omrani, in minutul 21. CFR Cluj este lider in clasament, cu 48 de puncte, in timp ce echipa de pe locul doi, FCSB, are 37 de puncte si un joc mai putin. Cu…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, in deplasare, cu 3-2, duminica seara, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii I. Jucatorii antrenați de Laurențiu Reghecampf au ajuns la trei infrangeri consecutive. MM Stoica, managerul echipei FCSB, este de parere ca echipa olteana a ieșit din lupta la titlu.…

- Universitatea Craiova va juca miercuri, de la ora 18.00, la Baia Mare, in optimile Cupei Romaniei, iar singurul gand al alb-albastrilor este la victorie. Acestia nu admit niciun alt rezultat in afara de calificare, in timp ce antrenorul Laurentiu Reghecampf nu trateaza deloc cu superficialitate acest…

- Mircea Rednic, antrenorul echipei Dinamo, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai ar fi meritat sa castige derby-ul cu Rapid avut mai multe ocazii decat Rapid, din etapa a 13-a a Ligii I, incheiat la egalitate, 1-1. “Am fost in egalati in minutul 90 si ceva, la fel ca…

- Antrenorul formatiei CS U Craiova, Laurentiu Reghecampf, a susținut, miercuri, o conferinta de presa, in care a prefaț meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, cu CFR Cluj. In campionat, in partida disputata luni, ardelenii s-au impus cu 1-0, astfel, ca antrenorul echipei oltene vrea…

- Universitatea Craiova o intalneste joi, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. Acest joc conteaza pentru 16-imile Cupei Romaniei. Oltenii nu concep sa rateze calificarea si astfel sa iroseasca sansa reabilitarii in fata suporterilor, dezamagiti dupa infrangerea de luni, din Gruia.…