Reghecampf, dur la finalul meciului: „Așa ceva să nu mai văd!” Rapid - CSU Craiova 1-2 | Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, a criticat la final prestația echipei sale din prima repriza, caștigata de giuleșteni cu 1-0. Toate detaliile despre Rapid - CSU Craiova, AICI! „Ne-am creat multe ocazii, mai ales dupa cartonașul roșu primit de ei. In prima repriza nu a fost ceea ce mi-aș dori eu sa mai vad la noi, n-am avut agresivitate, n-am vazut lucruri pe care noi le antrenam. In repriza a doua am aratat foarte bine insa. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat sambata, intr-un comunicat oficial, ca incidentele de la finalul partidei de joi seara fac obiectul unei anchete interne și și-a cerut scuze pentru scenele incredibile de dupa meciul din Liga Europa, informeaza HotNews.ro . CFR Cluj a anunțat ca se vor lua masuri impotriva tuturor…

- Etapa a 7-a din Liga 1 la fotbal ofera vineri, cu începere de la ora 21:00, un duel interesant între doi antrenori din generații diferite, nașul Gica Hagi îl provoaca pe finul sau, Adrian Mutu.Oltenii au pierdut luni cu CS Mioveni, 0-1, eșec venit dupa un 0-0 trist cu Chindia Târgoviște.…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca il ingrijoreaza inaintea confruntarii cu FC Rapid faptul ca formatia sa are probleme la finalizare, potrivit news.ro. “Pentru noi urmeaza o partida foarte importanta. Cu siguranta…

- CS Mioveni s-a impus aseara cu scorul de 1-0 in fața celor de la U Craiova 1948. Singurul gol al meciului de la Mioveni a fost reușit de Buziuc, dupa un penalty scos de Rusu. Elevii lui Adrian Mutu au fost batuți de organizarea excepționala a celor de la CS Mioveni, antrenați de Alexandru Pelici. ”E…

- Dupa Unirea Slobozia - CSA Steaua 1-1, Daniel Oprița (40 de ani), antrenorul „militarilor”, a declarat ca rezultatul este unul corect. Programul + rezultatele rundei #4 din Liga 2 „A fost o partida grea, așa cum ma așteptam. O echipa bine organizata, puternica, mai ales acasa cu susținerea fanilor,…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani), antrenorul de la CSU Craiova, afirma ca echipa sa nu a incheiat campania de transferuri și ca așteapta cațiva jucatori noi. Cu o zi inainte de meciul oltenilor cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf a susținut o conferința de presa in care a explicat cum a decurs pregatirea…

- Romania a pierdut la limita amicalul cu Anglia, scor 0-1, intr-un meci in care arbitrul portughez Tiago Martins a dictat doua penalty-uri in favoarea naționalei Albionului. Totuși, același Tiago Martins nu a vazut un penalty clar pe care „tricolorii” ar fi trebuit sa-l primeasca la scorul de 1-0 pentru…

- In tur, ilfovenii s-au impus cu 2-1, astfel ca vor continua in prima liga si in sezonul 2021-2022. Au retrogradat din Liga 1: Poli Iasi, Astra, Hermannstadt. Au promovat din Liga 2: FC U Craiova 1948, Rapid si CS Mioveni. Aflati amanunte de pe gsp.ro.